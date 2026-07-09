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Pourquoi les gens qui sèment conservatoire Léo Delibes Clichy

vendredi 21 mai 2027 · conservatoire Léo Delibes · Clichy

Pourquoi les gens qui sèment conservatoire Léo Delibes Clichy

Informations pratiques

Début
vendredi 21 mai 2027
Fin
samedi 22 mai 2027
Lieu
conservatoire Léo Delibes
Adresse
59 rue Martre
Ville
92110 Clichy
Département
Paris

Pour clôturer la première édition de la Semaine de la
Création Clichoise, le Théâtre Rutebeuf accueille une jeune compagnie qui
s’affirme déjà comme une voix prometteuse du théâtre contemporain. Après
plusieurs créations remarquées, notamment présentées au Festival Off d’Avignon,
la compagnie Hors du temps poursuit son exploration des grands enjeux de notre
époque avec Pourquoi les gens qui sèment.

Au cœur du récit, un couple que tout oppose. Chloé
milite pour la désobéissance civile face à l’urgence écologique. Antoine,
devenu préfet, est chargé de faire respecter la loi. Lorsque leurs convictions
s’affrontent sur un même territoire, une question surgit : comment continuer à
vivre ensemble quand chacun est persuadé d’agir au nom de la justice ?

Portée par une distribution de quatre comédiens, parmi
lesquels le Clichois Matthieu Le Goaster, cette création mêle émotion, humour
et réflexion dans une mise en scène dynamique qui place le spectateur au cœur
du débat.

Entre théâtre de société et fiction sensible, Pourquoi les gens qui sèment invite à
dépasser les oppositions pour interroger ce qui nous relie encore.

Chloé milite pour la désobéissance écologique, Antoine, préfet, doit faire respecter la loi. Quand leurs convictions s’affrontent, comment continuer à vivre ensemble, portés par quatre comédiens dont le Clichois Matthieu Le Goaster
Le vendredi 21 mai 2027
de 20h30 à 21h50
payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-05-21T23:30:00+02:00
fin : 2027-05-22T00:50:00+02:00
Date(s) : 2027-05-21T20:30:00+02:00_2027-05-21T21:50:00+02:00

conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre  92110 Clichy
https://billetterie.ville-clichy.fr/spectacle?id_spectacle=5663&lng=1


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