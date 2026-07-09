Pourquoi les gens qui sèment conservatoire Léo Delibes Clichy

Informations pratiques

Pour clôturer la première édition de la Semaine de la

Création Clichoise, le Théâtre Rutebeuf accueille une jeune compagnie qui

s’affirme déjà comme une voix prometteuse du théâtre contemporain. Après

plusieurs créations remarquées, notamment présentées au Festival Off d’Avignon,

la compagnie Hors du temps poursuit son exploration des grands enjeux de notre

époque avec Pourquoi les gens qui sèment.

Au cœur du récit, un couple que tout oppose. Chloé

milite pour la désobéissance civile face à l’urgence écologique. Antoine,

devenu préfet, est chargé de faire respecter la loi. Lorsque leurs convictions

s’affrontent sur un même territoire, une question surgit : comment continuer à

vivre ensemble quand chacun est persuadé d’agir au nom de la justice ?

Portée par une distribution de quatre comédiens, parmi

lesquels le Clichois Matthieu Le Goaster, cette création mêle émotion, humour

et réflexion dans une mise en scène dynamique qui place le spectateur au cœur

du débat.

Entre théâtre de société et fiction sensible, Pourquoi les gens qui sèment invite à

dépasser les oppositions pour interroger ce qui nous relie encore.

Chloé milite pour la désobéissance écologique, Antoine, préfet, doit faire respecter la loi. Quand leurs convictions s’affrontent, comment continuer à vivre ensemble, portés par quatre comédiens dont le Clichois Matthieu Le Goaster

Le vendredi 21 mai 2027

de 20h30 à 21h50

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-05-21T23:30:00+02:00

fin : 2027-05-22T00:50:00+02:00

Date(s) : 2027-05-21T20:30:00+02:00_2027-05-21T21:50:00+02:00

conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre 92110 Clichy

https://billetterie.ville-clichy.fr/spectacle?id_spectacle=5663&lng=1



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