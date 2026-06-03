Pourquoi l’évolution biologique est-elle encore combattue du dehors du monde scientifique ? Amphithéâtre Richelieu – Sorbonne Paris

L’évolution

biologique, bien que solidement établie dans le champ scientifique, continue

d’être remise en question dans certains milieux extérieurs à la science. Cette

résistance s’explique par une combinaison de facteurs cognitifs, linguistiques,

philosophiques et culturels. La conférence analysera ces obstacles à

l’acceptation de la théorie de l’évolution. Conférence animée par Guillaume

Lecointre, zoologiste et systématicien, dans le cadre du cycle Université

populaire de la rationalité et de l’esprit critique initié par Gérald Bronner,

avec le soutien du projet SOUND et de la Fondations Descartes.

Université populaire de la rationalité et de l’esprit critique

Cycle de conférences proposé par Gérald Bronner et ses invités. Avec le soutien de SOUND et de la Fondation Descartes

Le mardi 16 juin 2026

de 19h30 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-16T22:30:00+02:00

fin : 2026-06-17T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-16T19:30:00+02:00_2026-06-16T21:00:00+02:00

Amphithéâtre Richelieu – Sorbonne 17 rue de la Sorbonne 75005 Paris

https://www.billetweb.fr/universite-populaire-de-la-rationalite-et-de-lesprit-critique



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