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Pourquoi l’évolution biologique est-elle encore combattue du dehors du monde scientifique ? Amphithéâtre Richelieu – Sorbonne Paris

Pourquoi l’évolution biologique est-elle encore combattue du dehors du monde scientifique ? Amphithéâtre Richelieu – Sorbonne Paris

Pourquoi l’évolution biologique est-elle encore combattue du dehors du monde scientifique ? Amphithéâtre Richelieu – Sorbonne Paris mardi 16 juin 2026.

Lieu : Amphithéâtre Richelieu - Sorbonne

Adresse : 17 rue de la Sorbonne

Ville : 75005 Paris

Département : Paris

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

L’évolution
biologique, bien que solidement établie dans le champ scientifique, continue
d’être remise en question dans certains milieux extérieurs à la science. Cette
résistance s’explique par une combinaison de facteurs cognitifs, linguistiques,
philosophiques et culturels. La conférence analysera ces obstacles à
l’acceptation de la théorie de l’évolution. Conférence animée par Guillaume
Lecointre, zoologiste et systématicien, dans le cadre du cycle Université
populaire de la rationalité et de l’esprit critique initié par Gérald Bronner,
avec le soutien du projet SOUND et de la Fondations Descartes.

Université populaire de la rationalité et de l’esprit critique
Cycle de conférences proposé par Gérald Bronner et ses invités. Avec le soutien de SOUND et de la Fondation Descartes
Le mardi 16 juin 2026
de 19h30 à 21h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-16T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-17T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-16T19:30:00+02:00_2026-06-16T21:00:00+02:00

Amphithéâtre Richelieu – Sorbonne 17 rue de la Sorbonne  75005 Paris
https://www.billetweb.fr/universite-populaire-de-la-rationalite-et-de-lesprit-critique


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