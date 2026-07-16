Pourquoi Pourquoi ?, Conservatoire Léo Delibes, Clichy

Informations pratiques

Pourquoi Pourquoi ? Dimanche 10 janvier 2027, 17h00 Conservatoire Léo Delibes Hauts-de-Seine

6 à 9 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-10T17:00:00+01:00 – 2027-01-10T18:00:00+01:00

Fin : 2027-01-10T17:00:00+01:00 – 2027-01-10T18:00:00+01:00

Pourquoi le ciel est-il bleu ? Comment se forment les volcans ? Pourquoi a-t-on des caries ?

Adapté du podcast à succès Petit Vulgaire, qui cumule plus de 5 millions d’écoutes, Pourquoi, pourquoi ? transforme la curiosité des enfants en un spectacle aussi drôle qu’instructif.

Pour la première fois, le Week-end de l’humour propose un rendez-vous spécialement imaginé pour les jeunes spectateurs et leurs familles. Ici, ce sont les enfants qui mènent le jeu en choisissant les thèmes explorés sur scène. Sciences, histoire, nature ou corps humain : toutes les questions sont les bienvenues !

Avec humour, intelligence et beaucoup de complicité, le spectacle apporte des réponses accessibles aux plus jeunes sans jamais renoncer au plaisir du rire. Une aventure interactive, joyeuse et participative pour apprendre, s’étonner et partager un bon moment en famille.

Conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre, 92110 Clichy Clichy 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.ville-clichy.fr/ »}]

Adapté du podcast à succès Petit Vulgaire, « Pourquoi, pourquoi ? » transforme les questions des enfants en spectacle drôle et instructif.

Pourquoi Pourquoi