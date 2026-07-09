Pourquoi Pourquoi ? Conservatoire Léo Delibes Clichy

Informations pratiques

Pour la première fois, le Week-end de l’humour propose

un rendez-vous spécialement imaginé pour les jeunes spectateurs et leurs

familles. Ici, ce sont les enfants qui mènent le jeu en choisissant les thèmes

explorés sur scène. Sciences, histoire, nature ou corps humain : toutes les

questions sont les bienvenues !

Avec humour, intelligence et beaucoup de complicité,

le spectacle apporte des réponses accessibles aux plus jeunes sans jamais

renoncer au plaisir du rire. Une aventure interactive, joyeuse et participative

pour apprendre, s’étonner et partager un bon moment en famille.

Pourquoi le ciel est-il bleu ? Comment se forment les volcans ? Pourquoi a-t-on des caries ?

Adapté du podcast à succès Petit Vulgaire, qui cumule plus de 5 millions d’écoutes, Pourquoi, pourquoi ? transforme la curiosité des enfants en un spectacle aussi drôle qu’instructif.

Le dimanche 10 janvier 2027

de 17h00 à 18h00

payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-01-10T18:00:00+01:00

fin : 2027-01-10T19:00:00+01:00

Date(s) : 2027-01-10T17:00:00+02:00_2027-01-10T18:00:00+02:00

Conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre 92110 Clichy

https://billetterie.ville-clichy.fr/spectacle?id_spectacle=5640&lng=1



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