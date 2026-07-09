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Pourquoi Pourquoi ? Conservatoire Léo Delibes Clichy

dimanche 10 janvier 2027 · Conservatoire Léo Delibes · Clichy

Pourquoi Pourquoi ? Conservatoire Léo Delibes Clichy

Informations pratiques

Début
dimanche 10 janvier 2027
Fin
dimanche 10 janvier 2027
Lieu
Conservatoire Léo Delibes
Adresse
59 rue Martre
Ville
92110 Clichy
Département
Paris

Pour la première fois, le Week-end de l’humour propose
un rendez-vous spécialement imaginé pour les jeunes spectateurs et leurs
familles. Ici, ce sont les enfants qui mènent le jeu en choisissant les thèmes
explorés sur scène. Sciences, histoire, nature ou corps humain : toutes les
questions sont les bienvenues !

Avec humour, intelligence et beaucoup de complicité,
le spectacle apporte des réponses accessibles aux plus jeunes sans jamais
renoncer au plaisir du rire. Une aventure interactive, joyeuse et participative
pour apprendre, s’étonner et partager un bon moment en famille.

Pourquoi le ciel est-il bleu ? Comment se forment les volcans ? Pourquoi a-t-on des caries ?
Adapté du podcast à succès Petit Vulgaire, qui cumule plus de 5 millions d’écoutes, Pourquoi, pourquoi ? transforme la curiosité des enfants en un spectacle aussi drôle qu’instructif.
Le dimanche 10 janvier 2027
de 17h00 à 18h00
payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-01-10T18:00:00+01:00
fin : 2027-01-10T19:00:00+01:00
Date(s) : 2027-01-10T17:00:00+02:00_2027-01-10T18:00:00+02:00

Conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre  92110 Clichy
https://billetterie.ville-clichy.fr/spectacle?id_spectacle=5640&lng=1


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