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Pourquoi végétaliser son alimentation ? Bibliothèque publique d’information Paris

jeudi 17 septembre 2026 · Bibliothèque publique d'information · Paris

Pourquoi végétaliser son alimentation ? Bibliothèque publique d’information Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque publique d'information
Adresse
40 avenue des Terroirs de France
Ville
75012 Paris
Département
Paris

L’alimentation représente une part importante de notre empreinte carbone et les choix que nous faisons chaque jour ont un impact sur le climat, la biodiversité et l’utilisation des ressources naturelles.

Pourquoi les scientifiques recommandent-ils de végétaliser davantage notre alimentation ? En quoi la réduction de la consommation de produits d’origine animale peut-elle contribuer à limiter le réchauffement climatique ? Quels sont les ordres de grandeur en jeu et quelles actions sont les plus efficaces ?

Venez en apprendre davantage sur le sujet et poser toutes vos questions.

Avec :

  • Laure Ducos, experte des enjeux politiques et environnementaux de l’alimentation (sous réserve)

Assistez à une rencontre « Pourquoi végétaliser son alimentation ? » dans le cadre du cycle « Rendez-vous climat », le 17 septembre à la Bibliothèque publique d’information.
Le jeudi 17 septembre 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-17T22:00:00+02:00
fin : 2026-09-17T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-17T19:00:00+02:00_2026-09-17T20:00:00+02:00

Bibliothèque publique d’information 40 avenue des Terroirs de France  75012 Atelier 1 (niveau 2)Paris
https://agenda.bpi.fr/evenement/pourquoi-vegetaliser-son-alimentation/ contact.communication@bpi.fr


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