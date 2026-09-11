Pourquoi végétaliser son alimentation ? Bibliothèque publique d’information Paris

Informations pratiques

L’alimentation représente une part importante de notre empreinte carbone et les choix que nous faisons chaque jour ont un impact sur le climat, la biodiversité et l’utilisation des ressources naturelles.

Pourquoi les scientifiques recommandent-ils de végétaliser davantage notre alimentation ? En quoi la réduction de la consommation de produits d’origine animale peut-elle contribuer à limiter le réchauffement climatique ? Quels sont les ordres de grandeur en jeu et quelles actions sont les plus efficaces ?

Venez en apprendre davantage sur le sujet et poser toutes vos questions.

Avec :

Laure Ducos, experte des enjeux politiques et environnementaux de l’alimentation (sous réserve)

Assistez à une rencontre « Pourquoi végétaliser son alimentation ? » dans le cadre du cycle « Rendez-vous climat », le 17 septembre à la Bibliothèque publique d’information.

Le jeudi 17 septembre 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-17T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-17T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-17T19:00:00+02:00_2026-09-17T20:00:00+02:00

Bibliothèque publique d’information 40 avenue des Terroirs de France 75012 Atelier 1 (niveau 2)Paris

https://agenda.bpi.fr/evenement/pourquoi-vegetaliser-son-alimentation/ contact.communication@bpi.fr



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