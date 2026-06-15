Poussières Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge

Saint-Michel-sur-Orge

Poussières

Place Marcel Carné Espace Marcel Carné (EMC) théâtre Saint-Michel-sur-Orge Essonne

Tarif : 5 – 5 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-17 20:30:00

fin : 2026-12-17

Date(s) :

2026-12-17

Yann Frisch, star mondiale de la magie, nous invite à un voyage amoureux où sont convoqués illusion subliminale et merveilleux.

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Place Marcel Carné Espace Marcel Carné (EMC) théâtre Saint-Michel-sur-Orge 91240 Essonne Île-de-France +33 1 69 04 98 33 billetterie@emc91.org

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English :

Yann Frisch, a world-renowned magician, invites us on a romantic journey where subliminal illusions and wonder come together.

L’événement Poussières Saint-Michel-sur-Orge a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Coeur Essonne