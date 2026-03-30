Pouvoirs et magie des vibrations sonores sur le corps humain (bol chantant, gong, percussions chamanique…) Natsara PARIS
Pouvoirs et magie des vibrations sonores sur le corps humain (bol chantant, gong, percussions chamanique…) Natsara PARIS dimanche 31 mai 2026.
Regardez l’effet des ondes sur l’eau, sur un nouveau-né, sur l’animal. Nous sommes faits d’eau et donc sensibles aux vibrations des fréquences sonore. On entend certain dire c’est trop « simple ». Mais au fond, ce qui rassure l’humain face à ses angoisses, ce n’est pas la complexité des discours, c’est la vérité du ressenti. Pratiquer le son, c’est refuser de nourrir le marché de l’anxiété. C’est choisir la vibration plutôt que la peur et la chimie.
Depuis plus de deux ans, Alexandre relie son savoir ancestral à la sonothérapie contemporaine, révélant comment les sons et les rythmes peuvent apaiser, purifier et réaligner.
Lors de cet après-midi, il nous offre un voyage unique avec la vibration comme vecteur. Chacun se laissera porter par la vibration pour :
– lever le voile des encombrements intérieures
– favoriser l’emergence de la clarté et de la sérénité
– éliminer les perturbations énergétiques
Un apres midi pour découvrir et comprendre la puissance de la sonothérapie :
1ère étape – 14h : Expérimenter les sons sacrés des bols tibétains
2e étape – 15h30 : Ressentir la puissance vibratoire des percussions chamaniques, capables de transformer la matière, le corps et l’esprit (45 min)
3e étape – 16h30 : Concert de bols, gongs tibétains et percussion (45 min)
nbre de place limité
chacun peut amener son tapis
Alexandre nous fait voyager à travers ses concerts et conférences dédiés AUX vibrations ancestrales. Ses rencontres sont des expériences où le son devient un chemin de reconnexion à soi.
Le dimanche 31 mai 2026
de 14h00 à 17h00
payant
Prix de la place 50€ pour les 3 concerts
avec le code « Paris 2026 » : 38 €
RESERVATION PAR MAIL CONSEILLEE pleine.ouverture.asso@gmail.com
Public jeunes et adultes. Jusqu’à 82 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-31T17:00:00+02:00
fin : 2026-05-31T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-31T14:00:00+02:00_2026-05-31T17:00:00+02:00
Natsara 29 rue taitbout 75009 PARIS
+33601241947 pleine.ouverture.asso@gmail.com https://fb.me/e/cb7XwHNmn https://fb.me/e/cb7XwHNmn
Afficher la carte du lieu Natsara et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Tatiana Eva-Marie & Michael Valeanu en concert Cool jazz for quiet dreams 38Riv Jazz Club Paris 30 mars 2026
- Inclusiv’Sportival – 2ème édition : l’événement dédié à l’inclusion par le sport Auberge MIJE Fourcy Paris 30 mars 2026
- Exposition collective – Silences The Muisca Gallery Paris 30 mars 2026
- Conférence – 1776-2026 : Le bicentenaire de la Révolution américaine, au coeur des débats (politiques) sur le roman national états-unien Université Ouverte – Université Paris Cité Paris 30 mars 2026
- Conférence – 1776-2026 : Le bicentenaire de la Révolution américaine, au coeur des débats (politiques) sur le roman national états-unien Université Ouverte – Université Paris Cité Paris 30 mars 2026