Pouvoirs et magie des vibrations sonores sur le corps humain (bol chantant, gong, percussions chamanique…) Natsara PARIS

Regardez l’effet des ondes sur l’eau, sur un nouveau-né, sur l’animal. Nous sommes faits d’eau et donc sensibles aux vibrations des fréquences sonore. On entend certain dire c’est trop « simple ». Mais au fond, ce qui rassure l’humain face à ses angoisses, ce n’est pas la complexité des discours, c’est la vérité du ressenti. Pratiquer le son, c’est refuser de nourrir le marché de l’anxiété. C’est choisir la vibration plutôt que la peur et la chimie.

Depuis plus de deux ans, Alexandre relie son savoir ancestral à la sonothérapie contemporaine, révélant comment les sons et les rythmes peuvent apaiser, purifier et réaligner.

Lors de cet après-midi, il nous offre un voyage unique avec la vibration comme vecteur. Chacun se laissera porter par la vibration pour :

– lever le voile des encombrements intérieures



– favoriser l’emergence de la clarté et de la sérénité

– éliminer les perturbations énergétiques

Un apres midi pour découvrir et comprendre la puissance de la sonothérapie :

1ère étape – 14h : Expérimenter les sons sacrés des bols tibétains

2e étape – 15h30 : Ressentir la puissance vibratoire des percussions chamaniques, capables de transformer la matière, le corps et l’esprit (45 min)

3e étape – 16h30 : Concert de bols, gongs tibétains et percussion (45 min)

nbre de place limité

chacun peut amener son tapis

Alexandre nous fait voyager à travers ses concerts et conférences dédiés AUX vibrations ancestrales. Ses rencontres sont des expériences où le son devient un chemin de reconnexion à soi.

Le dimanche 31 mai 2026

de 14h00 à 17h00

payant

Prix de la place 50€ pour les 3 concerts

avec le code « Paris 2026 » : 38 €

RESERVATION PAR MAIL CONSEILLEE pleine.ouverture.asso@gmail.com

Public jeunes et adultes. Jusqu’à 82 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-31T17:00:00+02:00

fin : 2026-05-31T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-31T14:00:00+02:00_2026-05-31T17:00:00+02:00

Natsara 29 rue taitbout 75009 PARIS

+33601241947 pleine.ouverture.asso@gmail.com https://fb.me/e/cb7XwHNmn https://fb.me/e/cb7XwHNmn



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