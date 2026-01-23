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Pratique amateure / Stage ados Comédie CDN de Reims Reims

lundi 19 octobre 2026 · Comédie CDN de Reims · Reims

Informations pratiques

Début
lundi 19 octobre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Comédie CDN de Reims
Adresse
3 Chaussée Bocquaine
Ville
51100 Reims
Département
Marne
Tarif
90 90 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Reims

Pratique amateure / Stage ados

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 90 – 90 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19 14:00:00
fin : 2026-10-23 17:00:00

Date(s) :
2026-10-19

Tout public
Stage ados
Autour du spectacle Le Scarabée et l’Océan
En partenariat avec La Boussole
Découverte de la pratique théâtrale !
Pour participer, aucune expérience de théâtre n’est nécessaire

Dates et horaires Du lundi 19 au vendredi 23 octobre de 14h à 17h

Tarif 90€ avec 1 place de spectacle offerte pour un spectacle de votre choix
Infos et réservation acdp@lacomediedereims.fr

Date lundi 19 octobre 14h
Lieu Comédie (Petite salle), Chaussée Bocquaine, Esplanade Malraux, Reims
Public de 11 à 15 ans
Durée 3h   .

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est  

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English : Pratique amateure / Stage ados

L’événement Pratique amateure / Stage ados Reims a été mis à jour le 2026-07-06 par ADT de la Marne

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