Pratique amateure / Stage ados Comédie CDN de Reims Reims

Informations pratiques

Reims

Pratique amateure / Stage ados

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 90 – 90 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-19 14:00:00

fin : 2026-10-23 17:00:00

Date(s) :

2026-10-19

Tout public

Stage ados

Autour du spectacle Le Scarabée et l’Océan

En partenariat avec La Boussole

Découverte de la pratique théâtrale !

Pour participer, aucune expérience de théâtre n’est nécessaire

Dates et horaires Du lundi 19 au vendredi 23 octobre de 14h à 17h

Tarif 90€ avec 1 place de spectacle offerte pour un spectacle de votre choix

Infos et réservation acdp@lacomediedereims.fr

Date lundi 19 octobre 14h

Lieu Comédie (Petite salle), Chaussée Bocquaine, Esplanade Malraux, Reims

Public de 11 à 15 ans

Durée 3h .

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Pratique amateure / Stage ados

L’événement Pratique amateure / Stage ados Reims a été mis à jour le 2026-07-06 par ADT de la Marne