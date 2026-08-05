Pratique amateure / Stage ados Comédie CDN de Reims Reims
lundi 19 avril 2027 · Comédie CDN de Reims · Reims
Informations pratiques
Reims
Pratique amateure / Stage ados
Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne
Tarif : 90 – 90 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-19 14:00:00
fin : 2027-04-23 17:00:00
Date(s) :
2027-04-19
Tout public
Stage ados
Autour du spectacle La Boutique des Rêves
Avec Pauline JAMBET, comédienne.
En partenariat avec La Boussole
Découverte de la pratique théâtrale !
Pour participer, aucune expérience de théâtre n’est nécessaire
Dates et horaires Du lundi 19 au vendredi 23 avril de 14h à 17h
Tarif 90€ avec 1 place de spectacle offerte pour un spectacle de votre choix
Infos et réservation acdp@lacomediedereims.fr
Date Lundi 19 avril 14h
Lieu Comédie (Petite salle), Chaussée Bocquaine, Esplanade Malraux, Reims
Public de 11 à 15 ans
Durée 3h .
Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Pratique amateure / Stage ados
L’événement Pratique amateure / Stage ados Reims a été mis à jour le 2026-08-05 par ADT de la Marne
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