Pratique amateure / Stage adultes Comédie CDN de Reims Reims

Informations pratiques

Reims

Pratique amateure / Stage adultes

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 20 – 20 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 10:00:00

fin : 2026-11-07 12:00:00

Date(s) :

2026-11-07 2026-11-08

Tout public

Stage adultes

Autour du spectacle À la renverse

Avec Juliette Launay, comédienne

S’initier au théâtre le temps d’un week-end et plonger dans l’univers d’un spectacle de la saison une première approche, pour amateurs autant que pour les spectateurs confirmés !

Dates et horaires

Samedi 07 novembre 10h-12h / 13h-16h et dimanche 08 novembre 10h-13h

Tarifs 30€ / 20€ le stage et une place offerte pour 1 spectacle dans la saison

Infos et réservation acdp@lacomediedereims.fr

Lieu Comédie, 3 chaussée Bocquaine, Reims

Public Tout public .

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Pratique amateure / Stage adultes

L’événement Pratique amateure / Stage adultes Reims a été mis à jour le 2026-07-07 par ADT de la Marne