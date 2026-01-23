Pratique amateure / Stage adultes Comédie CDN de Reims Reims
samedi 12 décembre 2026 · Comédie CDN de Reims · Reims
Informations pratiques
Reims
Pratique amateure / Stage adultes
Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne
Tarif : 20 – 20 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 10:00:00
fin : 2026-12-13 13:00:00
Date(s) :
2026-12-12 2026-12-13
Tout public
Stage adultes
Autour du spectacle L’Odeur des tissus
avec Pauline Méreuze, comédienne
S’initier au théâtre le temps d’un week-end et plonger dans l’univers d’un spectacle de la saison une première approche, pour amateurs autant que pour les spectateurs confirmés !
Dates et horaires
Samedi 12 décembre 10h-12h / 13h-16h et dimanche 13 décembre 10h-13h
Tarifs
30€ / 20€ le stage et une place offerte pour 1 spectacle dans la saison
Infos et réservation acdp@lacomediedereims.fr
Lieu Comédie; 3 chaussée Bocquaine, Reims
Public Tout public .
Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Pratique amateure / Stage adultes
L’événement Pratique amateure / Stage adultes Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne
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