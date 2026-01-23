Pratique amateure / Stage adultes Comédie CDN de Reims Reims

Informations pratiques

Reims

Pratique amateure / Stage adultes

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 20 – 20 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-13 13:00:00

fin : 2027-02-13 16:00:00

Date(s) :

2027-02-13 2027-02-14

Tout public

Stage adultes

Autour du spectacle Monde nouveau

Avec un·e comédien·ne du spectacle

S’initier au théâtre le temps d’un week-end et plonger dans l’univers d’un spectacle de la saison une première approche, pour amateurs autant que pour les spectateurs confirmés !

Dates et horaires

Samedi 13 février 10h-12h / 13h-16h et dimanche 14 février 10h-13h

Tarifs

30€ / 20€ le stage et une place offerte pour 1 spectacle dans la saison

Infos et réservation acdp@lacomediedereims.fr

Lieu Comédie, 3 chaussée Bocquaine, Reims

Public Adultes .

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pratique amateure / Stage adultes

L’événement Pratique amateure / Stage adultes Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne