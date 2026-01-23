Pratique amateure / Stage enfants La Boussole Reims
lundi 1 mars 2027 · La Boussole · Reims
Informations pratiques
Reims
Pratique amateure / Stage enfants
La Boussole 6 Avenue Léon Blum Reims Marne
Tarif : 90 – 90 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-01 14:00:00
fin : 2027-03-05 17:00:00
Date(s) :
2027-03-01
Tout public
Stage enfants
Autour du spectacle J’étais parti·e, pardon (dans un autre univers)
Avec Théophile Dubus, auteur·e et un·e comédien·ne du spectacle
En partenariat avec La Boussole
Pratiquer le théâtre et rencontrer un univers artistique, tous les après-midis durant les vacances scolaires
Dates et horaires:
Du lundi 01 au vendredi 05 mars de 14h à 17h
Tarif 90€ avec 1 place de spectacle offerte pour un spectacle de votre choix
Infos et réservation acdp@lacomediedereims.fr
Lieu La Boussole,6 Avenue Léon Blum, Reims
Public de 7 à 11 ans
Durée 3h .
La Boussole 6 Avenue Léon Blum Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Pratique amateure / Stage enfants
L’événement Pratique amateure / Stage enfants Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne
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