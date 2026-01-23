Pratique amateure / Stage enfants La Boussole Reims

Informations pratiques

Reims

Pratique amateure / Stage enfants

La Boussole 6 Avenue Léon Blum Reims Marne

Tarif : 90 – 90 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-01 14:00:00

fin : 2027-03-05 17:00:00

Date(s) :

2027-03-01

Tout public

Stage enfants

Autour du spectacle J’étais parti·e, pardon (dans un autre univers)

Avec Théophile Dubus, auteur·e et un·e comédien·ne du spectacle

En partenariat avec La Boussole

Pratiquer le théâtre et rencontrer un univers artistique, tous les après-midis durant les vacances scolaires

Dates et horaires:

Du lundi 01 au vendredi 05 mars de 14h à 17h

Tarif 90€ avec 1 place de spectacle offerte pour un spectacle de votre choix

Infos et réservation acdp@lacomediedereims.fr

Lieu La Boussole,6 Avenue Léon Blum, Reims

Public de 7 à 11 ans

Durée 3h .

La Boussole 6 Avenue Léon Blum Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Pratique amateure / Stage enfants

L’événement Pratique amateure / Stage enfants Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne