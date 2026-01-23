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AGENDA · Reims

Pratique amateure / Stage enfants La Boussole Reims

lundi 1 mars 2027 · La Boussole · Reims

Informations pratiques

Début
lundi 1 mars 2027
Fin
vendredi 5 mars 2027
Heure de début
14:00:00
Lieu
La Boussole
Adresse
6 Avenue Léon Blum
Ville
51100 Reims
Département
Marne
Tarif
90 90 Tarif enfant Tarif enfant

Reims

Pratique amateure / Stage enfants

La Boussole 6 Avenue Léon Blum Reims Marne

Tarif : 90 – 90 – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-01 14:00:00
fin : 2027-03-05 17:00:00

Date(s) :
2027-03-01

Tout public
Stage enfants
Autour du spectacle J’étais parti·e, pardon (dans un autre univers)
Avec Théophile Dubus, auteur·e et un·e comédien·ne du spectacle

En partenariat avec La Boussole
Pratiquer le théâtre et rencontrer un univers artistique, tous les après-midis durant les vacances scolaires

Dates et horaires:
Du lundi 01 au vendredi 05 mars de 14h à 17h
Tarif 90€ avec 1 place de spectacle offerte pour un spectacle de votre choix
Infos et réservation acdp@lacomediedereims.fr
Lieu La Boussole,6 Avenue Léon Blum, Reims
Public de 7 à 11 ans
Durée 3h   .

La Boussole 6 Avenue Léon Blum Reims 51100 Marne Grand Est  

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English : Pratique amateure / Stage enfants

L’événement Pratique amateure / Stage enfants Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne

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