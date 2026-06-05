Pratique artistique Croquer sur le vif, en plein air et apprendre à voir avec Patricia Labache Limoges
Pratique artistique Croquer sur le vif, en plein air et apprendre à voir avec Patricia Labache Limoges dimanche 7 juin 2026.
Limoges
Pratique artistique Croquer sur le vif, en plein air et apprendre à voir avec Patricia Labache
Avenue Martin Luther King Limoges Haute-Vienne
Tarif : 190 – 190 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:30:00
fin : 2026-07-08 16:30:00
Date(s) :
2026-06-07 2026-07-08
Partez pour deux jours de promenade dans Limoges et sur les bords de Vienne, carnet en main, dans l’énergie du dessin sur le motif.
À travers des sujets appropriés et dans le souci d’une progression, nous aborderons le paysage, la végétation, l’architecture, les personnages et peut-être des espaces intérieurs si le temps nous oblige à nous replier dans les monuments ou musées.
Nous pratiquerons diverses techniques sèches et humides apparentées au dessin, et facilement transportables. Il s’agira avant tout d’exercer son regard, d’affirmer son écriture et sa sensibilité.
Plus que quelques jours pour vous inscrire à cet atelier avec l’artiste peintre Patricia Labache. .
Avenue Martin Luther King Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 43 14 00
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English :
L’événement Pratique artistique Croquer sur le vif, en plein air et apprendre à voir avec Patricia Labache Limoges a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Limoges Métropole
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