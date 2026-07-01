PRÉHIST’ART, Musée Antoine Vivenel, Compiègne
samedi 19 septembre 2026 · Musée Antoine Vivenel · Compiègne
Informations pratiques
PRÉHIST’ART 19 et 20 septembre Musée Antoine Vivenel Oise
Pour adultes et enfants à partir de 6 ans (les enfants doivent être accompagnés d’un adulte). Nombre limité à 15 personnes par séance.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Visite guidée des collections de préhistoire suivie de travaux pratiques à base de pigments.
Samedi 19 et Dimanche 20 : séances à 15h et à 16h30
Pour adultes et enfants à partir de 6 ans (les enfants doivent être accompagnés d’un adulte).
Réservation obligatoire : 03 44 20 26 04
Matériel fourni.
Musée Antoine Vivenel 2 Rue d’Austerlitz, 60200 Compiègne, France Compiègne 60200 Centre Ville Oise Hauts-de-France 33344202604 https://www.musees-compiegne.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 44 20 26 04 »}] Ensemble exceptionnel de vases grecs ; Produit des fouilles archéologiques locales (sanctuaire gaulois de Gournay-sur-Aronde : témoignages de rites cultuels encore mystérieux : armes et animaux sacrifiés en grand nombre. Divers fragments de sculptures monumentales ou des objets plus humbles conservent le souvenir du temple gallo-romain de Champlieu) ; Ivoires médiévaux ; Objets renaissance : émaux de Limoges, faïences de Palissy, verreries de Venise, majoliques italiennes, grès rhénans, étains de Nüremberg ; Peintures, sculptures et objets d’arts des XVIIIe et XIXe siècles. Collection d’art extra-européen. Entrée par le parc Songeons
Visite guidée des collections de préhistoire suivie de travaux pratiques à base de pigments.
©les musées de Compiègne
À voir aussi à Compiègne (Oise)
- Vacances de merde.com Compiègne 3 juillet 2026
- Escapade en famille | De surprise en surprise Compiègne 5 juillet 2026
- Arnaud Gidoin dans 55 ans Compiègne 9 juillet 2026
- Pour le meilleur… Compiègne 10 juillet 2026
- Jeux en Bib’ Édition familiale | Bibliothèque Bellicart Compiègne 11 juillet 2026