Première édition des Estivales des Métiers d’Art Les communs du Château Saint-Amand-en-Puisaye

Informations pratiques

Saint-Amand-en-Puisaye

Première édition des Estivales des Métiers d’Art

Les communs du Château Galerie l’Art et la Matière Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 15:00:00

fin : 2026-09-15 18:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Première édition des Estivales des Métiers d’Art.

La municipalité lance la 1?? édition des Estivales des Métiers d’Art à Saint-Amand-en-Puisaye.

Au programme plus de 24 artistes seront présents à la galerie L’Art et la Matière, située dans les communs du château.

Un rendez-vous unique pour découvrir des savoir-faire d’exception et rencontrer des artistes passionnés. .

Les communs du Château Galerie l’Art et la Matière Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté mairie@saint-amand-en-puisaye.fr

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English : Première édition des Estivales des Métiers d’Art

L’événement Première édition des Estivales des Métiers d’Art Saint-Amand-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-06-23 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !