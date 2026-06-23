Première édition des Estivales des Métiers d’Art Les communs du Château Saint-Amand-en-Puisaye
vendredi 3 juillet 2026 · Les communs du Château · Saint-Amand-en-Puisaye
Informations pratiques
Saint-Amand-en-Puisaye
Première édition des Estivales des Métiers d’Art
Les communs du Château Galerie l’Art et la Matière Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 15:00:00
fin : 2026-09-15 18:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Première édition des Estivales des Métiers d’Art.
La municipalité lance la 1?? édition des Estivales des Métiers d’Art à Saint-Amand-en-Puisaye.
Au programme plus de 24 artistes seront présents à la galerie L’Art et la Matière, située dans les communs du château.
Un rendez-vous unique pour découvrir des savoir-faire d’exception et rencontrer des artistes passionnés. .
Les communs du Château Galerie l’Art et la Matière Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté mairie@saint-amand-en-puisaye.fr
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English : Première édition des Estivales des Métiers d’Art
L’événement Première édition des Estivales des Métiers d’Art Saint-Amand-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-06-23 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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