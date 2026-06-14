Première édition : La péniche « Jardins du Pont Neuf » se transforme en lieu de fête face à l’œuvre de JR Jardins du Pont Neuf Paris
Première édition : La péniche « Jardins du Pont Neuf » se transforme en lieu de fête face à l’œuvre de JR Jardins du Pont Neuf Paris dimanche 14 juin 2026.
« Les Jardins Électro Chics » lance sa première édition à bord de la péniche Les Jardins du Pont Neuf, dans un cadre unique au cœur de Paris.
Sous le Pont Neuf, face à l’œuvre monumentale de JR, la tech house sera au cœur de cette première édition.
De 20h à minuit, Jules Austruy et Nolwen se succéderont aux platines autour d’une programmation pensée pour donner le ton de cette première édition.
Pour sa première édition, « Les Jardins Électro Chics » propose une soirée tech house sur la péniche Les Jardins du Pont Neuf, sous le Pont Neuf et face à l’œuvre monumentale de JR.
Le dimanche 14 juin 2026
de 16h00 à 00h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-14T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-14T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-14T16:00:00+02:00_2026-06-14T00:00:00+02:00
Jardins du Pont Neuf Quai de l’Horloge 75001 Paris
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