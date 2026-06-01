Première fête des voisins au Musée de l’Hospice Comtesse !, Musée de l’Hospice Comtesse, Lille

Première fête des voisins au Musée de l’Hospice Comtesse ! Mercredi 3 juin, 18h15 Musée de l’Hospice Comtesse Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T18:15:00+02:00 – 2026-06-03T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-03T18:15:00+02:00 – 2026-06-03T21:00:00+02:00

Les équipes de la Mairie de Quartier du Vieux-Lille et du Musée de l’Hospice Comtesse ont le plaisir de vous convier à la première édition de la Fête des voisins au Musée de l’Hospice Comtesse, placée sous le signe de la découverte du patrimoine !

AU PROGRAMME

REPAS PARTAGÉ FAÇON AUBERGE ESPAGNOLE

Chacun apporte un plat à partager, sucré ou salé !

SCÈNE OUVERTE

Chant, musique, théâtre, danse, anecdotes, humour…laissez parler vos talents.

DÉCOUVERTE DU MUSÉE ET DE L’EXPOSITION « TRÉSORS DE LAINE ET DE SOIE »

Profitez de la soirée pour découvrir le musée et l’exposition temporaire « Trésors de laine et de soie. Les tapisseries de Guillaume Werniers et Catherine Ghuys à Lille au 18e siècle ». Des guides seront disponibles pour échanger avec vous tout au long de la soirée.

Photographies, objets, archives familiales, anecdotes… Si vous possédez des traces de la mémoire du quartier, le musée serait heureux de les découvrir. N’hésitez pas à les apporter le soir de l’événement.

→ Entrée au 32, rue de la Monnaie

→ Rendez-vous dans la cour du musée, si la météo ne le permet pas, rendez-vous à l’abri en salle Desmet

→ Partenariat entre la Mairie de Quartier du Vieux-Lille et le Musée de l’Hospice Comtesse

Musée de l’Hospice Comtesse 32, rue de la Monnaie 59000 Lille Lille 59021 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 03 28 36 84 00 http://mhc.lille.fr https://www.lille.fr/Le-Musee-de-l-Hospice-Comtesse;https://www.facebook.com/museehospicecomtesse/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=094c2f2b-98d4-406f-899b-890d2be9e6f2;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=094c2f2b-98d4-406f-899b-890d2be9e6f2;https://www.instagram.com/museehospicecomtesse/;https://www.linkedin.com/company/101684415/admin/feed/posts/ [{« type »: « link », « value »: « https://sphinxdeclic.com/surveyserver/p/kUmKEYWsdK »}] Situé dans le coeur historique de Lille et fondé en 1237 par la Comtesse Jeanne de Flandre, l’Hospice Comtesse abrite un musée d’art et d’histoire de la ville, de l’Ancien Régime à la Révolution Française. Patrimoine emblématique, la cour d’honneur de cet ancien hôpital offre un panorama de l’art de bâtir à Lille du XVe au XVIIIe siècle. Les collections et les salles d’ambiance telles que la cuisine, le réfectoire ou la lingerie, rappellent la vocation hospitalière du lieu et évoquent toute l’intimité d’une maison flamande des siècles passées. La prestigieuse salle des malades accueille, une à deux fois par an, les expositions temporaires. A 15 min à pied des gares SNCF Lille-Flandres et Lille-Europe / A 10 min à pied de la station de métro Rihour (ligne 1) / La navette du Vieux-Lille (arrêt à la demande) / Station V’Lille à proximité

Participez à un temps convivial entre voisins du quartier du Vieux-Lille

MHC, Lille