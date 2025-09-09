Première Piste ! Les élèves de l’école du Cirque Jules Verne Amiens

Première Piste ! Les élèves de l’école du Cirque Jules Verne

Rencontrez la promotion 24-26 !

La Classe Préparatoire aux Enseignements Supérieurs forme une promotion de 8 à 12 élèves pendant deux ans. En parallèle de l’acquisition des fondamentaux acrobatiques et des cours théoriques, la formation met l’accent sur le développement d’une démarche artistique car écrire un spectacle, c’est comme un salto, ça s’apprend !

Dans le but de préparer au mieux ses élèves à la vie d’artiste professionnel, l’école propose chaque année à l’artiste acolyte d’imaginer un spectacle au sein duquel chacun pourra exprimer sa personnalité artistique Première Rue ! en première année et Première Piste ! en deuxième année.

Pendant plusieurs semaines, les élèves découvrent tous les aspects du processus de création. Un vrai exercice de projection, déterminant pour nos élèves.

Clap de fin pour la promo 24-26 qui achèvera son cursus sur la piste du Cirque Jules Verne dans un spectacle circographié par Maroussia Diaz Verbèke avec son apprentie Theresa Kuhn.

Avec les élèves de l’école du Cirque Jules Verne Galéane Clette, Florestan Hinschberger-Bocher, Timéo Lefèvre-Chaveroche, Clément Larue, Lou Marquès, Madeleine Mazeron, Lola Santi et Laura Verel Circographie Maroussia Diaz Verbèke Apprentie circographe Theresa Kuhn

English :

Meet the class of 24-26!

The Classe Pre?paratoire aux Enseignements Supe?rieurs trains a class of 8 to 12 students over a two-year period. Alongside the acquisition of acrobatic fundamentals and theoretical classes, the training emphasizes the development of an artistic approach, because writing a show is like doing a salto it has to be learned!

To help students prepare for life as a professional artist, each year the school invites the artist?s acolyte to create a show in which each can express his or her artistic personality: Premie?re Rue! in the first year and Premie?re Piste! in the second.

Over the course of several weeks, the workshops cover all aspects of the creative process. It’s a real exercise in projection, and one that our students find very rewarding.

It’s the end of the road for the 24-26 class, who will complete their course at the Cirque Jules Verne in a show circographed by Maroussia Diaz Verbe?ke with her apprentice Theresa Kuhn.

With students from the Cirque Jules Verne school: Gale?ane Clette, Florestan Hinschberger-Bocher, Time?o Lefe?vre-Chaveroche, Cle?ment Larue, Lou Marque?s, Madeleine Mazeron, Lola Santi and Laura Verel Circographer: Maroussia Diaz Verbe?ke Apprentice circographer: Theresa Kuhn

German :

Lernen Sie den Jahrgang 24-26 kennen!

Die Classe Pre?paratoire aux Enseignements Supe?rieurs bildet eine Klasse von 8 bis 12 Schülern zwei Jahre lang aus. Neben dem Erwerb der akrobatischen Grundlagen und dem theoretischen Unterricht liegt der Schwerpunkt der Ausbildung auf der Entwicklung einer künstlerischen Entwicklung, denn eine Aufführung zu schreiben ist wie ein Salto, man muss es lernen!

Um die Schüler bestmöglich auf das Leben eines professionellen Künstlers vorzubereiten, bietet die Schule den Sidekicks jedes Jahr die Möglichkeit, eine Show zu erarbeiten, in der jeder seine künstlerische Persönlichkeit zum Ausdruck bringen kann: Premie?re Rue! im ersten Jahr und Premie?re Piste! im zweiten Jahr.

Mehrere Wochen lang decken die Schülerinnen und Schüler alle Aspekte des kreativen Prozesses ab. Eine echte Projektionsübung, die für unsere Schülerinnen und Schüler eine Herausforderung darstellte.

Der Abschlussjahrgang 24-26 wird seine Ausbildung in der Manege des Cirque Jules Verne mit einer von Maroussia Diaz Verbe?ke und ihrer Auszubildenden Theresa Kuhn inszenierten Show beenden.

Mit den Schülern der Schule des Cirque Jules Verne: Gale?ane Clette, Florestan Hinschberger-Bocher, Time?o Lefe?vre-Chaveroche, Cle?ment Larue, Lou Marque?s, Madeleine Mazeron, Lola Santi und Laura Verel Circographie: Maroussia Diaz Verbe?ke Auszubildende Circographie: Theresa Kuhn

Italiano :

Ecco la classe 24-26!

La Classe Pre?paratoire aux Enseignements Supe?rieurs forma una classe di 8-12 studenti per un periodo di due anni. Oltre all’apprendimento dei fondamenti dell’acrobazia e della teoria, il corso si concentra sullo sviluppo di un approccio artistico, perché scrivere uno spettacolo è come fare un salto: bisogna impararlo!

Per preparare al meglio gli studenti alla vita da artista professionista, ogni anno la scuola offre all’accolito dell’artista la possibilità di ideare uno spettacolo in cui ciascuno possa esprimere la propria personalità artistica: Premie?re Rue! al primo anno e Premie?re Piste! al secondo anno.

Nel corso di diverse settimane, gli studenti esploreranno ogni aspetto del processo creativo. Si tratta di un vero e proprio esercizio di proiezione, molto stimolante per i nostri studenti.

È il capolinea per la classe 24-26, che completerà il suo corso al Cirque Jules Verne in uno spettacolo diretto da Maroussia Diaz Verbe?ke con la sua apprendista Theresa Kuhn.

Con gli allievi della Scuola del Cirque Jules Verne: Gale?ane Clette, Florestan Hinschberger-Bocher, Time?o Lefe?vre-Chaveroche, Cle?ment Larue, Lou Marque?s, Madeleine Mazeron, Lola Santi e Laura Verel Circografa: Maroussia Diaz Verbe?ke Apprendista circografa: Theresa Kuhn

Espanol :

¡Conoce a la promoción de 24-26!

La Classe Pre?paratoire aux Enseignements Supe?rieurs forma a una clase de 8 a 12 alumnos durante un periodo de dos años. Además de aprender los fundamentos de la acrobacia y la teoría, el curso se centra en desarrollar un enfoque artístico, porque escribir un espectáculo es como dar un salto: ¡hay que aprenderlo!

Con el fin de preparar lo mejor posible a los alumnos para la vida de artista profesional, la escuela ofrece cada año al acólito del artista la posibilidad de concebir un espectáculo en el que cada uno pueda expresar su personalidad artística: Premie?re Rue! en el primer año y Premie?re Piste! en el segundo.

A lo largo de varias semanas, los alumnos explorarán todos los aspectos del proceso creativo. Es un verdadero ejercicio de proyección, y apasionante para nuestros alumnos.

Es el final del curso para la clase de 24-26, que completará su curso en el Cirque Jules Verne en un espectáculo dirigido por Maroussia Diaz Verbe?ke con su aprendiz Theresa Kuhn.

Con los alumnos de la Escuela del Cirque Jules Verne: Gale?ane Clette, Florestan Hinschberger-Bocher, Time?o Lefe?vre-Chaveroche, Cle?ment Larue, Lou Marque?s, Madeleine Mazeron, Lola Santi y Laura Verel Circógrafa: Maroussia Diaz Verbe?ke Circógrafa aprendiz: Theresa Kuhn

