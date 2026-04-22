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 »Premières Pages  » Spectacle de Clôture Place Noël Poujade Gourdon

 »Premières Pages  » Spectacle de Clôture Place Noël Poujade Gourdon

 »Premières Pages  » Spectacle de Clôture Place Noël Poujade Gourdon mercredi 28 octobre 2026.

Lieu : Place Noël Poujade

Adresse : BIG

Ville : 46300 Gourdon

Département : Lot

Début : mercredi 28 octobre 2026

Fin : mercredi 28 octobre 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : Gratuit

Gourdon

 »Premières Pages  » Spectacle de Clôture

Place Noël Poujade BIG Gourdon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 10:30:00
fin : 2026-10-28

Date(s) :
2026-10-28

Flo(t)s de la Cie Famille Vicenti

Flo(t)s de la Cie Famille Vicenti. Venez vous émerveiller avec un spectacle conçu comme une plongée sensorielle dans la vie et les mouvements des océans !

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Place Noël Poujade BIG Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 30 92  bibliotheque@ccqb.fr

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English :

Flo(t)s by Cie Famille Vicenti

L’événement  »Premières Pages  » Spectacle de Clôture Gourdon a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Gourdon

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