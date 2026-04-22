Gourdon

»Premières Pages » Spectacle de Clôture

Place Noël Poujade BIG Gourdon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 10:30:00

fin : 2026-10-28

Date(s) :

2026-10-28

Flo(t)s de la Cie Famille Vicenti

Flo(t)s de la Cie Famille Vicenti. Venez vous émerveiller avec un spectacle conçu comme une plongée sensorielle dans la vie et les mouvements des océans !

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Place Noël Poujade BIG Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 30 92 bibliotheque@ccqb.fr

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English :

Flo(t)s by Cie Famille Vicenti

L’événement »Premières Pages » Spectacle de Clôture Gourdon a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Gourdon