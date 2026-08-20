Premiers résultats de l’étude archéologique menée pendant le chantier de restauration de la nef, Cathédrale Saint-Pierre, Vannes

Informations pratiques

Premiers résultats de l’étude archéologique menée pendant le chantier de restauration de la nef Samedi 19 septembre, 10h00 Cathédrale Saint-Pierre Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Depuis janvier 2025 et jusqu’au 1er semestre 2027, la nef de la cathédrale Saint-Pierre de Vannes est en restauration, après le choeur et le transept.

La nef a été édifiée entre 1450 et 1480. En 1768-1769, elle est couverte d’une voûte faite entre autres matériaux de briques et de plâtre. L’extrémité occidentale de la nef connaît des reprises au moment de la reconstruction de la façade occidentale entre 1868 et 1874.

Le chantier des années 2025-2027 constitue donc une étape importante dans l’histoire de la nef de la cathédrale.

• Présentation sous forme de panneaux des premiers résultats de l’étude archéologique du bâti menée à l’occasion des travaux par le centre d’études et de recherches archéologiques du Morbihan (Céram). Les méthodes employées pour réaliser les relevés, la démarche archéologique seront expliquées. Elles permettent de préciser les grandes phases de construction de la cathédrale, de mieux connaître son histoire.

• Exposition de mobilier archéologique pour montrer les matériaux employés dans la construction de la nef, de la voûte

Des bénévoles du Céram seront présents pour échanger avec vous et répondre à vos questions.

Cathédrale Saint-Pierre Place Saint-Pierre, 56000 Vannes, France Vannes 56000 Centre – Le Port Morbihan Bretagne 0297471088 De l’édifice primitif et de celui du XIe siècle, il ne reste rien. Une nouvelle cathédrale fut entreprise au XIIe siècle. A partir de 1454, la nef fut reprise et consacrée en 1499. Entre 1504 et 1520, la croisée de transept fut achevée. En 1537 se greffa au nord une chapelle circulaire. Un projet de réfection totale n’aboutit qu’à la réalisation de la chapelle axiale. L’hémicycle roman ne fut supprimé qu’en 1770, après que la nef ait été voûtée d’arêtes. En 1825 fut rebâtie la flèche nord, foudroyée. La façade occidentale fut restaurée entre 1868 et 1876. Malgré ces transformations, l’édifice est resté fidèle à la disposition romane, et comprend une nef de 43 m sur 14, accompagnée de dix chapelles latérales, un transept à bras inégaux, un chœur enveloppé d’un déambulatoire et, en enfilade, deux chapelles axiales.

La nef de la cathédrale Saint-Pierre de Vannes est actuellement en restauration

© Céram