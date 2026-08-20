Prendre le temps de flâner dans la bibliothèque, Médiathèque Le Trente, Vienne

Informations pratiques

Prendre le temps de flâner dans la bibliothèque Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque Le Trente Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Prenez le temps de (re)découvrir la médiathèque ! Tirez une carte au hasard : que vous proposera-t-elle de faire ? Feuilleter un livre d’artiste, jouer à un jeu de société, écouter de la musique relaxante, discuter avec un bibliothécaire… ?

Médiathèque Le Trente 30 avenue Général Leclerc 38200 Vienne Vienne 38200 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0474159940 https://www.trente-et-plus.fr/

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