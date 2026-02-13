Prendre Place • Cie Casa Otra, Maison Rouge musée des vallées cévenoles, Saint-Jean-du-Gard

Prendre Place • Cie Casa Otra Mercredi 18 mars, 17h30 Maison Rouge musée des vallées cévenoles Gard

création Cirque en Musée 2026

Et si les chaises des musées devenaient des agrès de cirque ?

Mercredi 18 mars à 17h30, le musée Maison Rouge vous ouvre les portes pour une sortie de résidence de la compagnie Casa Otra. Venez découvrir une étape de travail de leur projet Prendre Place (Création Cirque en Musée – Production déléguée Le Plongeoir, Pôle national Cirque Le Mans, en collaboration avec Les Musées du Mans) : une exploration acrobatique où le mobilier et les espaces du musée deviennent un terrain de jeu poétique.

Invitée par la Verrerie d’Alès, Pôle national Cirque Occitanie, cette compagnie pose ses valises du 26 janvier au 06 février puis du 09 au 20 mars au sein du collège Jean Moulin d’Alès et dans les musées de l’agglomération d’Alès (musée-bibliothèque PAB, musée du Colombier et musée Maison Rouge) dans le cadre du dispositif « Artistes au collège » du Conseil Départemental du Gard.

Ces trois acrobates détournent les chaises – objets du quotidien muséal destinés à observer, patienter, surveiller – pour rendre visible ce qui échappe habituellement au regard. Curiosité assurée !

Bienvenue.

@Cie Casa Otra

Maison Rouge musée des vallées cévenoles 35 Grand rue, 30270 Saint-Jean du-Gard Saint-Jean-du-Gard 30270 Gard Occitanie

