Prendre soin de soi MJC Héritan Mâcon
samedi 26 septembre 2026 · MJC Héritan · Mâcon
Informations pratiques
Mâcon
Prendre soin de soi
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – 28 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Comprendre les mots du corps pour anticiper les maux; éducation à la prévention pour que chacun puisse prendre soin de Soi; Automne: saison de la Rate/estomac et Poumon/Gros Intestin; organes de la digestion, moment où l’énergie descend.
Matériel à apporter plaid, coussins, tenue pour bouger.
Sarah MONNIER-BUCHAILLE, kinésithérapeute praticienne en Biokinergie (mixe d’ostéopathie douce et d’énergétique de la Médecine Choinoise). .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 responsablecommunication@mjc-heritanmacon.org
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English : Prendre soin de soi
L’événement Prendre soin de soi Mâcon a été mis à jour le 2026-07-30 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
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