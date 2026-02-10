Prendre soin de soi MJC Héritan Mâcon

Informations pratiques

Mâcon

Prendre soin de soi

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 28 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Comprendre les mots du corps pour anticiper les maux; éducation à la prévention pour que chacun puisse prendre soin de Soi; Automne: saison de la Rate/estomac et Poumon/Gros Intestin; organes de la digestion, moment où l’énergie descend.

Matériel à apporter plaid, coussins, tenue pour bouger.

Sarah MONNIER-BUCHAILLE, kinésithérapeute praticienne en Biokinergie (mixe d’ostéopathie douce et d’énergétique de la Médecine Choinoise). .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 responsablecommunication@mjc-heritanmacon.org

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English : Prendre soin de soi

L’événement Prendre soin de soi Mâcon a été mis à jour le 2026-07-30 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès