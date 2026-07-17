Prenez la pose : photo de chantier !, Musée archéologique, Dijon
samedi 19 septembre 2026 · Musée archéologique · Dijon
Informations pratiques
Prenez la pose : photo de chantier ! 19 et 20 septembre Musée archéologique Côte-d’Or
Rendez-vous dans le dortoir des Bénédictins (niveau 0)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Glissez-vous dans la peau d’un archéologue en prenant la pose face à une vue d’un véritable chantier de fouille !
Musée archéologique 5 Rue Docteur Maret, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380488370 https://archeologie.dijon.fr Ancien palais abbatial Saint-Benigne : Bâtiment en L situé à l’est du chevet de la cathédrale Saint-Bénigne comprenant une partie construite de 1767 à 1770 sur les plans de Claude Saint-Père, architecte dijonnais (très beau décor intérieur du salon et de la salle à manger) . Bâtiment inachevé : seule l’aile gauche a été réalisée et est devenue l’école des Beaux-Arts. L’aile en retour à l’est date de 1958. Construction de style néo-classique. Saisie comme bien national en 1793, l’aile du XVIIIe siècle est affecté à l’évêché jusqu’en 1905, puis à l’école des Beaux-Arts. Cellier : XIIIe siècle ; Ancien logis abbatial (ancien logis de l’intendant de Bourgogne) : XVIIe siècle, XIXe siècle
Glissez-vous dans la peau d’un archéologue en prenant la pose face à une vue d’un véritable chantier de fouille !
© Philippe Bornier
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