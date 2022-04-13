Préparer son entretien d’embauche, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Préparer son entretien d’embauche Mercredi 13 avril 2022, 15h00 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2022-04-13T15:00:00+02:00 – 2022-04-13T16:00:00+02:00

Fin : 2022-04-13T15:00:00+02:00 – 2022-04-13T16:00:00+02:00

Dans la perspective du Forum de l’alternance qui se déroulera les 20 et 21 avril, cet atelier vous apportera les clés pour être convaincant lors d’un entretien de recrutement et mettre toutes les chances de votre côté pour décrocher un contrat !

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences [{« type »: « link », « value »: « https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-des-metiers/ateliers-collectifs.html#item-grid-127971 »}] https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-des-metiers/ateliers-collectifs.html#item-grid-127971 La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

15h-16h [ATELIER] pour se préparer au Forum de l’alternance et décrocher un contrat !