Prescription littéraire, Médiathèque Albert Camus, Marmande

Informations pratiques

Prescription littéraire 3 et 4 octobre Médiathèque Albert Camus Lot-et-Garonne

Atelier individuel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T14:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:00:00+02:00

Vous ne savez plus quoi lire, vous voulez changer de style mais ne savez pas par quoi, vous avez envie de vous remettre à la lecture mais pas si simple… venez répondre à quelques questions au cours d’un entretien individuel (entre 20 et 30 minutes) et repartez avec votre liste de lecture personnalisée !

Médiathèque Albert Camus 23 Rue de la République, 47200 Marmande, France Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553201230 http://www.mairie-marmande.fr [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheque-marmande.fr/index.php?database=marmande »}] Le bâtiment qui abrite la médiathèque Albert Camus est un ancien hôtel particulier, édifié entre le XVIe et XVIIe siècle.

Biblis en folie 2026

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