Présentation #3 photo – Sporting Club Beyrouth – Sonia Tir – 43 rue de Montmorency Paris III Galerie Bertrand Grimont Paris

Informations pratiques

C’est là que Sonia Tir a posé son appareil argentique. Pas pour documenter, mais pour sentir. Les corps qui sautent, les échelles rouillées, les parasols fermés, le béton brûlant sous les pieds nus. Sept photographies qui cherchent à rendre la brutalité et la sensualité d’un lieu hors du temps, à l’abri pour un moment du fracas du monde.

Présentation #3 – jeudi 9 juillet 2026 – 19H – 43 rue de Montmorency Paris III, accès libre

L’été 2022, Beyrouth. Un bloc de béton posé à même la roche depuis 1953, face à la Méditerranée. Le Sporting Club, lieu mythique, résistant, populaire, où pour quelques euros, tous les corps se retrouvent au soleil.

Le mercredi 15 juillet 2026

de 19h00 à 20h00

Le jeudi 09 juillet 2026

de 19h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-09T22:00:00+02:00

fin : 2026-07-15T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-09T19:00:00+02:00_2026-07-09T22:00:00+02:00;2026-07-15T19:00:00+02:00_2026-07-15T20:00:00+02:00

Galerie Bertrand Grimont 44, rue de Montmorency 75003 Paris

https://www.instagram.com/galeriebertrandgrimont/?hl=fr



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