Présentation collective de l’ouvrage Fontainebleau, le palais à travers les siècles, 2025, Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices, Fontainebleau

Présentation collective de l’ouvrage Fontainebleau, le palais à travers les siècles, 2025 Dimanche 7 juin, 12h15 Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T12:15:00+02:00 – 2026-06-07T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T12:15:00+02:00 – 2026-06-07T13:00:00+02:00

Muriel Barbier, Vincent Cochet, Quitterie Delègue, Anaïs Dorey, Vincent Droguet et Jean Vittet, Fontainebleau, le palais à la travers les siècles, Honoré Clair, 2025.

Le 17 octobre 2025 est sorti en librairie un ouvrage collectif coédité par le Château de Fontainebleau et les éditions Honoré Clair, destiné à rendre accessible l’évolution architecturale du Château grâce à des modélisation 3D des différents états historiques.

Le Château de Fontainebleau, niché dans un écrin forestier au cœur de la Seine-et-Marne, est un livre d’histoire à ciel ouvert, une leçon d’architecture et une démonstration d’histoire de l’art. Aujourd’hui, la connaissance du palais, de ses décors et de ses jardins s’est profondément renouvelée. Fontainebleau, le palais à travers les siècles se veut un reflet, simplifié mais fidèle, de l’état actuel de la recherche. Du haut de ses neuf-cents ans, l’histoire architecturale de Fontainebleau, faite de nombreux remaniements et rebondissements, a souvent été perçue comme complexe. En proposant onze périodes clés, détaillées chacune par de spectaculaires perspectives en reconstitution 3D, les six auteurs offrent ici une synthèse qui se veut utile et accessible à tous sur le déploiement du Château, du XIIe siècle à nos jours. Cet ouvrage invite à regarder Fontainebleau et à le comprendre. Hubert Naudeix, concepteur des réalisations virtuelles, Mathilde Bejanin, directrice des éditions Honoré Clair et Muriel Barbier, directrice de l’ouvrage présenteront le livre et l’esprit qui a animé sa réalisation.

Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art