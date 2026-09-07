Présentation commentée d’une collection d’instruments de musiques anciens, Demeure privée, Provins

Informations pratiques

Présentation commentée d’une collection d’instruments de musiques anciens 19 et 20 septembre Demeure privée Seine-et-Marne

A partir de 14 ans. Inscription sur place, 30 minutes avant le départ de visite. Limité à 20 personnes par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Les mélomanes auront l’occasion exceptionnelle de découvrir l’une des plus grandes collections privées d’instruments de musique historiques au monde, présentée dans une demeure fascinante au coeur de la cité médiévale de Provins.

Découvrez l’histoire passionnante des instruments à clavier, de la Renaissance à l’époque romantique. Bach, Scarlatti, Haydn, Mozart, Beethoven, Chopin et bien d’autres compositeurs seront au programme.

Demeure privée 9 Place Saint-Quiriace, Provins Provins 77160 Seine-et-Marne Île-de-France Demeure particulière

Les mélomanes auront l’occasion exceptionnelle de découvrir l’une des plus grandes collections privées d’instruments de musique historiques au monde, présentée dans une demeure fascinante au coeur de…

©Alan Rubin