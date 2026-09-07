Présentation de la BB22288, Rotonde ferroviaire de Laroche Migennes, Migennes

Informations pratiques

Présentation de la BB22288 19 et 20 septembre Rotonde ferroviaire de Laroche Migennes Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Cette locomotive électrique bicourant de la SNCF a été mise en service en 1979. Baptisée « Louhans » en 1980, elle porte le nom et bientôt le blason de la cité bressane, dont les armoiries représentent notamment deux clés et une fleur de lys.

Affectée aujourd’hui à SNCF Réseau – activité Infrastructure, elle poursuit sa carrière sur le réseau ferroviaire français, avec une vitesse maximale de 160 km/h.

Près d’un demi-siècle après sa mise en service, la BB 22288 continue ainsi de faire vivre le patrimoine ferroviaire tout en restant une locomotive en activité.

Rotonde ferroviaire de Laroche Migennes 22 Place Paul Bert 89400 Migennes Migennes 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386800370 http://afcl2d29135.fr Visite de la rotonde du dépôt de Laroche Migennes et présentation de locomotives historiques Gare de Laroche Migennes, parking clients SNCF

Cette locomotive électrique bicourant de la SNCF a été mise en service en 1979. Baptisée « Louhans » en 1980, elle porte le nom et bientôt le blason de la cité bressane, dont les armoiries notamment …

© Ramon Jordi