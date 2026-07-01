Présentation de la Chapelle des Anges à Saint-Sulpice, Église Saint-Sulpice, Paris
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Sulpice · Paris
Informations pratiques
Présentation de la Chapelle des Anges à Saint-Sulpice Samedi 19 septembre, 11h00 Église Saint-Sulpice Paris
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
La chapelle des Anges de l’église Saint-Sulpice, célèbre pour ses peintures murales réalisées par Eugène Delacroix, sera présentée au public à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.
Église Saint-Sulpice Place Saint-Sulpice, 75006 Paris, France Paris 75006 Paris 6e Arrondissement Paris Île-de-France 0146332178 https://www.paroissesaintsulpice.paris M4 Saint-Sulpice, M10 Mabillon, M10, M12 Sèvres-Babylone Bus 39, 58, 63, 70, 87, 89, 95, 96
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