Présentation de la Culture Provençale au Palais du Roure, Palais du Roure, centre de culture provençale, Avignon
samedi 19 septembre 2026 · Palais du Roure, centre de culture provençale · Avignon
Informations pratiques
Présentation de la Culture Provençale au Palais du Roure 19 et 20 septembre Palais du Roure, centre de culture provençale Vaucluse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Présence des stands associatifs de l’Oustau de la Culturo Prouvençalo d’Avignoun
Cour du Palais du Roure
Palais du Roure, centre de culture provençale 3 Rue du College de Roure, 84000 Avignon, France Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0413605001 https://www.avignon.fr/les-equipements/les-musees/palais-du-roure Lieu témoignant de l’histoire d’une grande famille avignonnaise et d’une architecture constamment remaniée depuis le XVe siècle.
Ancien Hôtel de Baroncelli-Javon, Fondation Flandreysy-Espérandieu. Pendant cinq siècles, de 1469 à 1908, les Baroncelli, originaires de Florence, occupèrent la demeure gothique transformée au XVIIe siècle en hôtel particulier auquel Frédéric Mistral donna le nom de “Palais du Roure” au XIXe siècle.
Aujourd’hui centre de culture méditerranéenne, plus spécialement consacré à la Provence, son histoire, ses traditions, sa langue et sa littérature. Le musée est ouvert à tous et gratuit du mardi au samedi.
Présence des stands associatifs de l’Oustau de la Culturo Prouvençalo d’Avignoun
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