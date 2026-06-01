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Présentation de la revue d’histoire du vêtement et de la mode, Modes pratiques, Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices, Fontainebleau

Présentation de la revue d’histoire du vêtement et de la mode, Modes pratiques, Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices, Fontainebleau

Présentation de la revue d’histoire du vêtement et de la mode, Modes pratiques, Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices, Fontainebleau samedi 6 juin 2026.

Lieu : Château de Fontainebleau - quartier Henri IV, cour des Offices

Adresse : Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300

Ville : 77300 Fontainebleau

Département : Seine-et-Marne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Présentation de la revue d’histoire du vêtement et de la mode, Modes pratiques Samedi 6 juin, 10h00 Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T10:45:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T10:45:00+02:00

Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art

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