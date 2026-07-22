Présentation de la saison 2026-2027 de l’UPPA Chapelle du Lycée St Eloi Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Présentation de la saison 2026-2027 de l’UPPA

Lundi 14 septembre 2026.

19h. Chapelle du Lycée St Eloi 9 avenue Jules Isaac Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-14

fin : 2026-09-14

Date(s) :

2026-09-14

Présentation de la saison 2026/2027 et concert de Pascal Vivo. Accompagnée par la guitare, le cuatro ou le charango, sa voix, s’élève et exprime les joies et les peines de ces peuples lointains. Un véritable chant d’amour à l’Amérique Latine !

D’abord chanteur au sein du groupe Los Caïmanes , Pascal Vivo poursuit seul un chemin jalonné de rencontres marquantes, notamment avec des artistes latino-américains, de renommée internationale. Interprète de chansons de Victor Jara, Violeta Parra, Silvio et de bien d’autres, il nous propose un voyage aussi profondément humain que musical. Accompagnée par la guitare, le cuatro ou le charango, sa voix, empreinte d’une rare sincérité, s’élève et exprime les joies et les peines de ces peuples lointains. Un véritable chant d’amour à l’Amérique Latine ! Pot amical. Participation souhaitée sous forme d’un chapeau . .

Chapelle du Lycée St Eloi 9 avenue Jules Isaac Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 37 26 91 62 contact@up-aix.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Presentation of the 2026/2027 season and a concert by Pascal Vivo. Accompanied by guitar, cuatro, or charango, his voice soars, expressing the joys and sorrows of these distant peoples. A true ode to Latin America!

L’événement Présentation de la saison 2026-2027 de l’UPPA Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme d’Aix en Provence