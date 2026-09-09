Présentation de la saison 26-27 de l’Opéra national du Rhin, Opéra national du Rhin, Strasbourg

Informations pratiques

Présentation de la saison 26-27 de l’Opéra national du Rhin Samedi 19 septembre, 14h00 Opéra national du Rhin Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Chrysoline Dupont, directrice générale, Bruno Bouché, directeur artistique du Ballet, et Raphaëlle Blin, dramaturge, vous proposent une brève présentation des œuvres de la saison avec des interventions artistiques du Ballet et de l’Opéra Studio de l’Opéra national du Rhin.

En Grande salle de l’Opéra de Strasbourg.

Opéra national du Rhin 19 place Broglie, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est +33368987593 https://www.operanationaldurhin.eu L’Opéra de Strasbourg a été édifié entre 1804 et 1821 par l’architecte Villot. Il est construit dans un style néo-classique avec une façade ornée d’un péristyle colossal à colonnes ioniques.

Chrysoline Dupont, directrice générale, et Bruno Bouché, directeur artistique du Ballet, et Raphaëlle Blin, dramaturge, vous proposent une brève présentation des œuvres de la saison avec des du et de…

©Clément Vuillier