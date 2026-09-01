Présentation de la visite virtuelle web de la Basilique, Basilique Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Luxeuil-les-Bains

Informations pratiques

Présentation de la visite virtuelle web de la Basilique Samedi 19 septembre, 11h00 Basilique Saint-Pierre-et-Saint-Paul Haute-Saône

Rendez-vous dans la Basilique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez la nouvelle visite virtuelle de la Basilique Saint-Pierre et Saint-Paul de Luxeuil. Explorez l’édifice, son architecture et ses espaces grâce à cette expérience numérique accessible sur votre écran. Une nouvelle façon de découvrir ce lieu patrimonial et son histoire.

Basilique Saint-Pierre-et-Saint-Paul 5 rue du Sergent Bonnot, 70300 Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 40 06 41

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez la nouvelle visite virtuelle de la Basilique Saint-Pierre et Saint-Paul de Luxeuil. Explorez l’édifice, son architecture et ses espaces…

©Office de Tourisme de Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud