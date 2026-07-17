Présentation de l’École des Maîtres, La Comédie de Reims, Reims

Informations pratiques

Présentation de l’École des Maîtres Samedi 19 septembre, 15h00 La Comédie de Reims Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Présentation de l’École des Maîtres

Direction : Nathalie Béasse

À la croisée de l’artistique et de la formation professionnelle, ce projet européen convie douze artistes à explorer l’univers singulier de Nathalie Béasse, chorégraphe et metteuse en scène. En écho à la mythologie, ils questionnent l’acte héroïque et s’inspirent des espaces naturels extérieurs pour créer sur scène des tableaux poétiques.

Lieu : Atelier de la Comédie

Durée estimée : 1h30

La Comédie de Reims 3 Chaussée Bocquaine, 51100 Reims, France Reims 51100 Saint-Remi Marne Grand Est 0326484900 https://www.lacomediedereims.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lacomediedereims.fr/selection/event/date?productId=10229881044740>mStepTracking=true »}] Jean Le Couteur a conçu un bâtiment généreux aux volumes imbriqués, résultant d’une articulation verticale et horizontale des différentes fonctions de l’édifice, et aboutissant à une combinaison d’espaces modulables et polyvalents tous visibles du foyer central. L’édifice a été pensé pour répondre aux missions des Maisons de la culture telles que les voulait André Malraux, lieu de diffusion et de création culturelle pluridisciplinaire, ouvert au plus grand nombre.

Présentation de l’École des Maîtres

© Comédie – CDN de Reims