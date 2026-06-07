Présentation de l’Espace Saint-Julien, un lieu intergénérationnel, social et éducatif : accès au parc et à la chapelle partiellement restaurée., Espace Saint-Julien, Laval

Informations pratiques

Présentation de l’Espace Saint-Julien, un lieu intergénérationnel, social et éducatif : accès au parc et à la chapelle partiellement restaurée. Dimanche 20 septembre, 13h30 Espace Saint-Julien Mayenne

Gratuit. Possibilité de soutenir l’Espace Saint-Julien sur place et https://www.helloasso.com/associations/fonds-de-dotation-saint-julien/formulaires/1

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Présentation par des bénévoles de l’Espace Saint-Julien.

3 points fixes:

– le parc de Saint-Julien, d’où ils illustreront les différents pôles de l’Espace et leurs activités d’aujourd’hui; la Cale (restaurant solidaire), la résidence senior et sa colocation étudiante, la Cabane (accueil périscolaire), le Nid (microcrèche), l’Internat, la Maison de Santé

– le choeur des soeurs, nef restaurée de la Chapelle construite par Léopold Ridel. ;

– la Chapelle principale, partiellement restaurée, avec des peintures de Chabas, des vitraux d’Alleaume et un saisissant contraste avant/après. Pas d’inscription ni de limite de nombre.

Tout un monde dont le cœur bat au rythme des générations qui se croisent et s’enrichissent mutuellement.

Espace Saint-Julien 14 rue Sainte-Anne 53000 Laval Laval 53000 Centre Ville Rive Gauche Mayenne Pays de la Loire +33 (0)2 52 98 02 45 http://www.espacesaintjulien.org https://www.helloasso.com/associations/fonds-de-dotation-saint-julien/formulaires/1 Ancien hôpital de Laval tombé en déshérence depuis des décennies, il a été racheté par des bénévoles qui l’ont transformé en espace intergénérationnel, social et éducatif. Il abrite 5 générations grâce à une microcrèche, un accueil périscolaire, un internat de garçons, une colocation de jeunes filles, une résidence senior, un restaurant solidaire employant des personnes handicapées et une maison de santé.

Il se veut tourné vers l’hospitalité, les rencontres et l’accueil de tous. Situé en coeur de ville de Laval, en bord de Mayenne.

Présentation par des bénévoles de l’Espace Saint-Julien.

© Alice des Minières