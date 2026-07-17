Présentation de l’orgue de l’église Saint-Pierre, Église Saint-Pierre, Liverdun

Informations pratiques

Présentation de l’orgue de l’église Saint-Pierre 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’association des Amis de l’Orgue de Liverdun propose une animation en continu pour faire découvrir l’instrument de Claude-Ignace Callinet, qui date de 1847.

Les organistes se relayeront pour interpréter des œuvres de diverses époques et pour expliquer le fonctionnement de l’instrument.

Les auditeurs mélomanes pourront s’exercer aux claviers.

Église Saint-Pierre Rue de l’Eglise, 54460 Liverdun, France Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est 0383490058 https://tourisme.bassinpompey.fr/a-voir-a-faire/circuits-et-itineraires/circuit-de-lay-saint-christophe/etape-20-leglise-saint-pierre Cette église d’origine romane a été construite à partir de 1184 par Pierre de Brixey, évêque de Toul, pour abriter les reliques de Saint-Euchaire. Elle était alors une collégiale réservée au chapitre des chanoines. Incendiée lors du siège de 1467, l’église fut restaurée à de nombreuses reprises.

L’association des Amis de l’Orgue de Liverdun propose une animation en continu pour faire découvrir l’instrument de Claude-Ignace Callinet, qui date de 1847.

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