Présentation de l’ouvrage de Catherine Laulhère sur Fadila El gadi, Château de Fontainebleau – vestibule Saint-Louis, Fontainebleau
Présentation de l’ouvrage de Catherine Laulhère sur Fadila El gadi, Château de Fontainebleau – vestibule Saint-Louis, Fontainebleau dimanche 7 juin 2026.
Présentation de l’ouvrage de Catherine Laulhère sur Fadila El gadi Dimanche 7 juin, 15h00 Château de Fontainebleau – vestibule Saint-Louis Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:45:00+02:00
Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:45:00+02:00
L’Icône du luxe marocain
Figure de proue de la haute couture marocaine, Fadila El Gadi a su transformer l’héritage de sa ville natale, Salé, en une signature internationale pour habiller les plus grandes icônes mondiales. Sous l’œil bienveillant de son mentor Yves Saint Laurent, elle a créé un style unique où la rigueur des coupes modernes rencontre la préciosité des broderies ancestrales.
Une créatrice visionnaire
Elle réinvente le caftan en explorant les racines culturelles du Maroc pour en faire des pièces de luxe universelles.
Un art de vivre
Son univers s’étend de la mode à la décoration intérieure, prônant un raffinement appliqué au quotidien.
Un engagement de transmission
À travers son école de broderie, elle assure la pérennité du savoir-faire marocain en formant les nouvelles générations d’artisans.
Catherine Laulhère (dir.), Fadila El gadi. Le Grand Art d’une ambassadrice de l’élégance marocaine, Éditions Le Fennec, à paraître
Château de Fontainebleau – vestibule Saint-Louis Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art
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