La Fondation Maison des Sciences de l’Homme organise une soirée de présentation de l’ouvrage Les refus de la maternité, à paraître le 16 avril 2026 dans la collection « 54 » des Éditions de la MSH.
Cette séance des « Livres en dialogue » accueillera l’autrice de l’ouvrage, Marjoline Coulas, en dialogue avec un.e journaliste.
À l’issue de cette rencontre, vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions à nos invité.e.s.
À propos de l’ouvrage
Cette recherche analyse les enjeux juridiques, religieux et sociaux liés aux pratiques anticonceptionnelles et à la maternité hors mariage en France, du bas Moyen Âge au XIXᵉ siècle. L’auteure part du rôle central de l’Église catholique dans la régulation de la sexualité féminine et de la procréation, rôle qu’elle met en perspective avec des scandales contemporains ayant ravivé son intérêt pour ces questions. L’objectif est de comprendre comment le droit canonique et le droit séculier ont encadré, sanctionné ou toléré les stratégies féminines de refus de maternité.La première partie retrace l’influence du droit canonique entre le XIIᵉ et le XVIᵉ siècle. Elle montre comment le mariage et la maternité constituent les piliers de la définition ecclésiale de la femme, tandis que toute pratique anticonceptionnelle relève du secret, de la magie ou de la sorcellerie. L’auteure rappelle également le poids des théories médicales antiques et les débats théologiques sur l’animation de l’embryon, qui façonnent la perception morale et juridique de l’avortement
La seconde section révèle la manière dont les théologiens ont
progressivement imposé un contrôle strict sur la sexualité féminine,
malgré l’absence de définition univoque du péché et du délit en matière
de contraception ou d’avortement.
La deuxième partie examine l’emprise croissante du pouvoir séculier
entre le XVIᵉ et le XIXᵉ siècle. Sous l’impulsion royale, la procréation
devient une affaire d’État, illustrée par l’édit d’Henri II sur la
déclaration obligatoire de grossesse. Malgré des pratiques variables
selon les régions, les femmes restent au cœur des soupçons, tandis que
les débats religieux sur le statut du fœtus se prolongent. À l’époque
moderne, l’interdiction morale demeure forte, mais la contraception
conjugale devient progressivement tolérée, contrairement à l’avortement,
de plus en plus réprimé. La Révolution et l’Empire réaffirment le rôle
central du mariage, renforcent le contrôle de l’État sur la maternité et
criminalisent l’avortement, tout en maintenant une vision profondément
nataliste. Au XIXᵉ siècle, les préoccupations démographiques et le poids
du catholicisme resserrent encore les contraintes pesant sur les mères
célibataires, les sages-femmes et les pratiques de limitation des
naissances.
L’idée maîtresse de l’ouvrage réside dans la mise au jour du rôle
déterminant de l’Église, puis de l’État, dans la construction d’un
contrôle continu de la maternité. Parmi ses points forts : la richesse
des sources, la variété des textes mobilisés, et une analyse fine des
continuités et ruptures entre normativité religieuse et législation
séculière.
À propos de l’autrice
Marjorie Coulas est docteure en histoire du droit. Elle
évolue au sein du centre d’histoire et d’anthropologie du droit (CHAD
EA 4417) à l’université Paris Nanterre depuis 2016.
La Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) a le plaisir de vous inviter à une rencontre autour de l’ouvrage « Les refus de la maternité », en présence de l’autrice Marjoline Coulas.
Le jeudi 28 mai 2026
de 18h30 à 20h00
gratuit
Public adultes.
Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) 54, boulevard Raspail 75006 Paris
