La Fondation Maison des Sciences de l’Homme organise une soirée de présentation de l’ouvrage Les refus de la maternité, à paraître le 16 avril 2026 dans la collection « 54 » des Éditions de la MSH.

Cette séance des « Livres en dialogue » accueillera l’autrice de l’ouvrage, Marjoline Coulas, en dialogue avec un.e journaliste.

À l’issue de cette rencontre, vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions à nos invité.e.s.

À propos de l’ouvrage

Cette recherche analyse les enjeux juridiques, religieux et sociaux liés aux pratiques anticonceptionnelles et à la maternité hors mariage en France, du bas Moyen Âge au XIXᵉ siècle. L’auteure part du rôle central de l’Église catholique dans la régulation de la sexualité féminine et de la procréation, rôle qu’elle met en perspective avec des scandales contemporains ayant ravivé son intérêt pour ces questions. L’objectif est de comprendre comment le droit canonique et le droit séculier ont encadré, sanctionné ou toléré les stratégies féminines de refus de maternité.La première partie retrace l’influence du droit canonique entre le XIIᵉ et le XVIᵉ siècle. Elle montre comment le mariage et la maternité constituent les piliers de la définition ecclésiale de la femme, tandis que toute pratique anticonceptionnelle relève du secret, de la magie ou de la sorcellerie. L’auteure rappelle également le poids des théories médicales antiques et les débats théologiques sur l’animation de l’embryon, qui façonnent la perception morale et juridique de l’avortement

La seconde section révèle la manière dont les théologiens ont

progressivement imposé un contrôle strict sur la sexualité féminine,

malgré l’absence de définition univoque du péché et du délit en matière

de contraception ou d’avortement.

La deuxième partie examine l’emprise croissante du pouvoir séculier

entre le XVIᵉ et le XIXᵉ siècle. Sous l’impulsion royale, la procréation

devient une affaire d’État, illustrée par l’édit d’Henri II sur la

déclaration obligatoire de grossesse. Malgré des pratiques variables

selon les régions, les femmes restent au cœur des soupçons, tandis que

les débats religieux sur le statut du fœtus se prolongent. À l’époque

moderne, l’interdiction morale demeure forte, mais la contraception

conjugale devient progressivement tolérée, contrairement à l’avortement,

de plus en plus réprimé. La Révolution et l’Empire réaffirment le rôle

central du mariage, renforcent le contrôle de l’État sur la maternité et

criminalisent l’avortement, tout en maintenant une vision profondément

nataliste. Au XIXᵉ siècle, les préoccupations démographiques et le poids

du catholicisme resserrent encore les contraintes pesant sur les mères

célibataires, les sages-femmes et les pratiques de limitation des

naissances.

L’idée maîtresse de l’ouvrage réside dans la mise au jour du rôle

déterminant de l’Église, puis de l’État, dans la construction d’un

contrôle continu de la maternité. Parmi ses points forts : la richesse

des sources, la variété des textes mobilisés, et une analyse fine des

continuités et ruptures entre normativité religieuse et législation

séculière.

À propos de l’autrice

Marjorie Coulas est docteure en histoire du droit. Elle

évolue au sein du centre d’histoire et d’anthropologie du droit (CHAD

EA 4417) à l’université Paris Nanterre depuis 2016.

Le jeudi 28 mai 2026

de 18h30 à 20h00

gratuit

Public adultes.

Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) 54, boulevard Raspail 75006 Paris

