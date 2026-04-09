La Fondation Maison des Sciences de l’Homme organise une soirée de présentation de l’ouvrage Vivre les enchères, raison et passion pour l’art et les objets de collection, publié en avril 2026 dans la collection « Ethnologie de la France et des mondes contemporains » des Éditions de la MSH, en collaboration avec le Ministère de la Culture.

Cette séance des « Livres en dialogue » accueillera Pia Torregrossa, autrice du livre, en dialogue avec Jean-Marie Durand, journaliste aux Inrockuptibles.

À l’issue de cette rencontre, vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions à nos invité.e.s.

À propos de l’ouvrage

Que se joue-t-il lors d’une vente aux enchères ? Comment un bien

peut-il être vendu jusqu’à dix-huit fois son prix d’estimation quand

d’autres ne trouvent pas preneur ? Oscillant entre plaisir et déception,

désirs et raison, les acteurs des ventes « Art et objets de collection »

occupent une scène aussi palpitante qu’éprouvante, où les uns et les

autres se livrent à de singuliers échanges. Mais comment les rôles

sont-ils distribués, quelles sont les étapes et quel est le calendrier à

respecter ? Quelles sont les trajectoires des participants, acheteurs,

vendeurs et professionnels, aux rôles interchangeables ?

→ En savoir plus

À propos des intervenant.e.s

Docteure en ethnologie, Pia Torregrossa est

chercheuse associée au Centre d’anthropologie culturelle (Canthel) de

l’Université Paris Cité. À la croisée de l’anthropologie économique, du

patrimoine, de l’art et de la mémoire, ses recherches portent sur les

pratiques d’évaluation, de circulation et de consommation des biens.

Jean-Marie Durand est journaliste et auteur, diplômé

de l’Institut d’études politiques de Paris (promotion 1990) et

titulaire d’un diplôme d’études approfondies ès études politiques

(1992). Chef des rubriques « Arts-Scènes » et « Idées »

aux Inrockuptibles, depuis 1997, il a collaboré pour divers médias

(Philosophie Magazine, France Culture, Zadig, Trois couleurs, Ravages,

The Art NewsPaper, La Revue du Crieur, Légende, C Ce Soir…). Il anime

des conversations avec des chercheurs en sciences sociales sur la

plateforme Cairn. Il a également animé entre 2019 et 2022 un cycle

mensuel de conférences sur la vie des idées à la Fondation Pernod Ricard

(« S’inspirer, respirer ») et des débats au Mk2 Institut. Jean-Marie

Durand a aussi publié plusieurs essais : Homo Intellectus, enquête hexagonale sur une espèce en voie de réinvention (La Découverte, 2019) ; 1977, année électrique (Robert Laffont, 2017) ; Le cool dans nos veines, histoire d’une sensibilité (Robert Laffont, 2015).

La Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) a le plaisir de vous inviter à une rencontre autour de l’ouvrage « Vivre les enchères », en présence de l’autrice Pia Torregrossa, en dialogue avec le journaliste Jean-Marie Durand.

Le jeudi 25 juin 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-25T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-26T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-25T19:00:00+02:00_2026-06-25T21:00:00+02:00

Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) 54, boulevard Raspail 75006 Paris

https://www.fmsh.fr/agenda/vivre-les-encheres https://www.facebook.com/FondationMSH/ https://www.facebook.com/FondationMSH/



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