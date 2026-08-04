Présentation de saison avec le collectif QV Espace Fayolle Guéret

Informations pratiques

Guéret

Présentation de saison avec le collectif QV

Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 17:30:00

fin : 2026-10-09 00:00:00

Date(s) :

2026-10-09

Collectif QV ? Un laboratoire musical et poétique, où se croisent les langages du jazz, du rock progressif expérimental,et de la chanson française.

Dans leur album Oiseaux Roseaux, Le collectif QV navigue à la croisée du texte et du son, se déploie dans un territoire mouvant où la poésie, la musique et la scène s’entrelacent. Inspiré par la langue vivante et par la force incandescente des grandes voix de la chanson française dont Ferré,Baschung, Higelin, Gainsbourg, ils composent un langage hybride, entre rock progressif et chanson poétique,jazz libre et musiques du monde. Le son devient matière à sculpter,à rêver, à dire.

En première partie de soirée, l’équipe de la Guéretoise de spectacle vous présentera les spectacles de cette nouvelle saison, une saison en grande forme ! .

Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94 lagueretois@ville-gueret.fr

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English : Présentation de saison avec le collectif QV

L’événement Présentation de saison avec le collectif QV Guéret a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Grand Guéret