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Présentation de saison du théâtre L’étoile du nord Théâtre L’étoile du nord Paris

mardi 15 septembre 2026 · Théâtre L'étoile du nord · Paris

Présentation de saison du théâtre L’étoile du nord Théâtre L’étoile du nord Paris

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Lieu
Théâtre L'étoile du nord
Adresse
16, rue Georgette Agutte
Ville
75019 Paris
Département
Paris

Nous présenterons la saison en compagnie d’artistes qui vous parleront de leur spectacle de manière atypique.
Pour en savoir davantage, une seule chose à faire : venir !

Cette présentation sera suivie d’un extrait de la pièce J A R D I I N de Théophile « Rokej » Bensusan. Dans J A R D I I N, danse et gestuelle martiale se confondent. Mettant en lumière la déviation dansée d’une arme blanche, l’objet de violence devient objet poétique, hypnotique. La scénographie se situe à la croisée du jardin secret et du tatami, entre havre de paix et champ de bataille : matérialisation d’un espace mental où une valse risquée se dessine entre l’interprète et l’objet, à la fois moteur de mouvement, partenaire intransigeant, extension du corps et obstacle à sa libération.

Enfin, nous clôturerons cette soirée tous·tes ensemble autour d’un verre dans le hall du théâtre.

L’équipe du théâtre a le plaisir de vous convier à un moment convivial autour des temps forts de la saison !
Le mardi 15 septembre 2026
de 20h00 à 22h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-15T23:00:00+02:00
fin : 2026-09-16T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-15T20:00:00+02:00_2026-09-15T22:00:00+02:00

Théâtre L’étoile du nord 16, rue Georgette Agutte  75019 Paris
https://www.etoiledunord-theatre.com/artishoc_preview/presentation-de-saison-26-27 https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre/ https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre/


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