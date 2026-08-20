Présentation de SONUS – quatuor chorégraphique, Chapelle Saint-Marcoul, Reims

Informations pratiques

Présentation de SONUS – quatuor chorégraphique Samedi 19 septembre, 11h00, 15h00 Chapelle Saint-Marcoul Marne

Réservation conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Le coeur de la pièce est le corps du danseur, comme matière manipulée, travaillé jusqu’à l’épuisement. Un corps qui obéit, qui répète. L’épuisement devient une réponse chorégraphique, un outil d’écriture. La contrainte structure le geste : elle n’enferme pas, elle produit.

Interprètes : Léo Gras, Ryan Pliss Reynolds, Rafaël Sauzet & Jean Soubirou. Proposée par la Compagnie bois dormant.

Chapelle Saint-Marcoul 33 rue Brulée, 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « contact@laboratoire-choregraphique.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 34 24 76 02 »}] La chapelle Saint-Marcoul est tout ce qui reste de l’hôpital Saint-Marcoul, dit hospice des Incurables, fondé par Marguerite Rousselet au XVIIe siècle. Lors des sacres royaux, les rois de France, faisant retraite à l’abbaye Saint-Remi, s’arrêtaient à Saint-Marcoul afin d’appliquer le rite traditionnel des écrouelles : « Le roi te touche, Dieu te guérit. »

L’actuelle chapelle du XIXe siècle (la précédente ayant été détruite à la Révolution) présente des colonnes à chapiteaux joliment ouvragés (tendance corinthienne) qui bordent les murs latéraux. Le mur est est orné d’un arc aveugle en plein cintre ; l’arc sculpté est soutenu par trois colonnes à chapiteaux. De plus, on peut admirer des voûtes d’ogives qui ornent le plafond. Les murs nord et sud sont percés de grandes fenêtres à double baie, également dans un arc roman. La chapelle dispose d’une sorte de mezzanine ornée, où l’on peut découvrir un vitrail coloré.

Aujourd’hui, la chapelle Saint-Marcoul est un lieu de rayonnement de la danse contemporaine à Reims et en région Champagne-Ardenne. Conçue comme lieu de fabrique et d’accompagnement pour les créateurs en danse contemporaine, le Laboratoire chorégraphique offre un soutien aux créations de demain.

Le coeur de la pièce est le corps du danseur comme matière manipulée travaillé jusqu’à l’épuisement. Un corps qui obéit, qui répète. L’épuisement devient une réponse chorégraphique, un outil La le :…

© Alain Julien