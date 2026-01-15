Présentation des Cahiers du Mézenc

Salle de la gare Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 18:00:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Rencontre avec les Amis du Mézenc autour du n°38 des Cahiers du Mézenc de l’année 2026. Suivie d’un moment de convivialité.

.

Salle de la gare Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 88 73 lechambonsurlignon@mediatheques-hautlignon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meeting with the Amis du Mézenc to discuss issue no. 38 of the Cahiers du Mézenc for the year 2026. Followed by a moment of conviviality.

L’événement Présentation des Cahiers du Mézenc Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme du Haut-Lignon