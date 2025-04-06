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Présentation des deux monuments de la Cité royale de Loches, Cité Royale de Loches, Loches

samedi 19 septembre 2026 · Cité Royale de Loches · Loches

Présentation des deux monuments de la Cité royale de Loches, Cité Royale de Loches, Loches

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Cité Royale de Loches
Adresse
5 place Charles-VII 37600 Loches
Ville
37600 Loches
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Dans la limite des places disponibles

Présentation des deux monuments de la Cité royale de Loches 19 et 20 septembre Cité Royale de Loches Indre-et-Loire

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Présentation par un médiateur du site de l’histoire générique du monument (Logis / Donjon).

Cité Royale de Loches 5 place Charles-VII 37600 Loches Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire (0)2 47 19 18 08 https://citeroyaleloches.fr/ Front sud du château de Loches, organisé autour du donjon roman de Foulques Nerra. On y admire un catalogue impressionnant de l’évolution de l’architecture fortifiée entre les XIe et XVe siècles.
Le site a servi de prison à partir du milieu du XVe siècle, accueillant notamment d’illustres prisonniers comme Philippe de Commynes et Ludovic Sforza. Le logis royal correspond à la partie résidentielle où venaient les rois de France pour chasser en forêt de Loches. Il a été construit aux XIVe et XVe siècles. On y voit un magnifique oratoire édifié à la demande d’Anne de Bretagne A 45 mn au sud de Tours par la D943
Présentation par un médiateur du site de l’histoire générique du monument (Logis / Donjon).

© Léonard de Serres / Cité royale de Loches.

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