Présentation des publications des recherches historiques, Église Saint-Druon, Carvin

Informations pratiques

Présentation des publications des recherches historiques 19 et 20 septembre Église Saint-Druon Pas-de-Calais

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La Société de Recherches Historiques de Carvin a pour objectif de rechercher, de recueillir la mémoire vivante, d’étudier et développer tout ce qui intéresse l’histoire de Carvin et de sa région depuis l’installation des premiers hommes au néolithique jusqu’à nos jours.

Créée en 1959, elle a depuis édité de nombreux ouvrages dont le dernier en date « en hommage au travail des femmes ».

La lettre de l’adhérent, lien indispensable à l’information de nos membres est nourrie par une équipe de personnes dévouées et dynamiques.

L’Association dispose aujourd’hui d’une bibliothèque assez conséquente qui n’est pas accessible, par manque de locaux. Un projet d’établissment devrait voir le jour. En attendant, venez découvrir quelques traces, objets archéologiques, articles de presse … et l’ensemble des publications à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Église Saint-Druon 1 Rue Saint-Druon, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Je me souviens de Carvin

Mairie de Carvin – Eglise Sainte Barbe, Cité du n°4.