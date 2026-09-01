Informations pratiques

Sauzé-entre-Bois

Présentation des recherches Sur la route postale

Médiathèque La Fabrik Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Sous l’Ancien Régime, l’administration royale des postes organisait le transport des voyageurs et du courrier. Sauzé occupait une position stratégique, au croisement des routes

Paris — Espagne et Nantes — Limoges. La ville disposait d’un relais dirigé par un Maître de Poste, avec postillons et personnel. On y voyait passer cavaliers, diligences et malle-poste, au rythme des chevaux et du cor du postillon. Malgré une réglementation stricte, accidents et brigandages restaient fréquents. Sauzé garde aujourd’hui des traces de cette activité.

Présentation des recherches Sur la route postale par Liliane Roche et Danièle Billaudeau.

Rencontre proposée par la Médiathèque, dans le cadre des ateliers de généalogie, en partenariat avec les Archives départementales. .

Médiathèque La Fabrik Sauzé-entre-Bois 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 56 61 mediatheque@sauze-entre-bois.fr

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English : Présentation des recherches Sur la route postale

L’événement Présentation des recherches Sur la route postale Sauzé-entre-Bois a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pays Mellois